Primeiros soldados franceses chegam ao Líbano Um grupo de cerca de 240 soldados franceses chegou a beirute neste domingo, para ajudar o Exército libanês a reparar as pontes destruídas por ataques aéreos israelenses na guerra. Segundo o tenente Philip Toroller, da missão militar francesa em Beirute, um avião militar francês desembarcou 60 soldados do 2º Regimento da Legião estrangeira, baseado em Jenie. Dois outros aviões franceses trariam outros 180 soldados do país a Beirute ainda neste domingo. "Eles estão aqui para ajudar o Exército libanês a reconstruir cerca de 15 pontes. As tropas francesas ficarão aqui durante um mês e meio, pelo menos", disse Toroller. "Ontem, nós recebemos parte das pontes de aço que serão instaladas pelos soldados franceses", acrescentou, destacando que as obras de reparos serão perto de Beirute. Indagado sobre se os franceses também vão ajudar na reconstrução da infra-estrutura de transportes no Sul do Líbano, Toroller disse que "depende de decisão do Exército libanês. Estamos aqui para ajudar". Ele também ressaltou que essas unidades francesas não são parte das forças de manutenção da paz da ONU que deverá ajudar o Exército libanês a controlar a região sul do Líbano.