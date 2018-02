Primo diz que Oviedo não participa de mobilizações O primo do ex-general Lino Oviedo, Roque Saraiva, disse hoje que ele não está em Brasília, nem participa de mobilizações para derrubar o atual governo. Saraiva que abrigou Oviedo dois meses em sua casa em Brasília antes de o ex-general ser liberado pela Justiça brasileira, disse que "Lino está viajando pelo Brasil até que seja definida sua situação política". Ele acrescentou que falou no domingo por telefone com Oviedo, que se encontrava em Curitiba. "Ele me disse que na segunda-feira (hoje) pretendia viajar para São Paulo e não sabia que simpatizantes de seu partido preparavam seu retorno a Assunção", destacou. Oviedo está no Brasil como residente temporário, após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter rejeitado em dezembro o pedido de extradição para o Paraguai. Ele também recebeu recentemente do STF um salvo-conduto, permitindo que viajasse livremente pelo País. Em uma entrevista à agência Associated Press, Oviedo disse que não estava em campanha eleitoral, mas declarou que pretende participar nas eleições de abril "para que um governo plenamente democrático conduza a nação com o apoio do povo". Ele confirmou que tinha recebido no Brasil a visita de partidários, mas insistiu que se reuniu com eles não com fins conspiratórios, mas para organizar sua campanha para as próximas eleições. Oviedo também disse que seus advogados estão negociando com a Justiça paraguaia a restauração de seus direitos políticos para que possa apresentar-se como candidato à presidência. Os direitos políticos de Oviedo foram cassados depois que ele foi acusado de ser o autor intelectual do assassinato do vice-presidente José María Argaña, em março de 1999, e de alguns estudantes que realizavam uma manifestação de protesto em Assunção. Oviedo diz que considera ilegal o governo do presidente Luis González Macchi, "pois ele não foi eleito pelo povo". González Macchi, então chefe do Senado, assumiu a presidência em março de 1999 após a renúncia forçada do presidente Raul Cubas.