Primo dos Kennedy é condenado por homicídio Um primo dos Kennedy, Michael Skakel, foi hoje considerado culpado de matar com golpes de taco de golfe sua vizinha Martha Moxley em 1975, quando ambos tinham 15 anos de idade - um delito que trouxe à luz detalhes de um mundo privilegiado e despertou suspeitas de que seus vínculos fammiliares o tenham protegido durante anos. A sentença contra Skakel, que poderá variar entre dez anos de detenção e prisão perpétua, será ditada em 19 de julho. O júri deliberou durante três dias antes de condenar o acusado por homicídio. Skakel, de 41 anos, que é sobrinho de Ethel Kennedy - a viúva de Robert Kennedy -, olhou com expressão de surpresa o júri e, em sesguida, o público que lotava a sala, e pareceu estar a ponto de cair no choro. "Enquanto eu tiver um sopro de vida, este caso não está encerrado", disse seu advogado de defesa, Michael Sherman, ao deixar o tribunal. O defensor prometeu fazer "tudo o que for necesssário" para obter a liberdade de seu cliente. Os membros do júri não quiseram fazer declarações. O cadáver espancado de Martha - com um corte em seu pescoço - foi encontrado sob uma árvore em Belle Haven, o condomínio residencial privado de sua família em Greenwich. O taco de golfe utilizado para espancá-la pertencia à mãe de Skakel. Segundo as testemunhas, Skakel estava apaixonado por Martha e se indignou porque ela parecia estar mais interessada em seu irmão mais velho, Thomas. O advogado de Skakel disse que seu cliente estava visitando um primo em outro setor de Greenwich no momento da morte de Martha. Devido à ausência de testemunhas oculares e provas criminais, o caso se baseou quase inteiramente em declarações de pessoas que disseram ter escutado Skakel confessar o assassinato ao longo dos anos.