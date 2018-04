Primos são condenados por matar familiares em ritual de 'purificação'

Dois primos na Malásia foram condenados a dez anos de prisão por terem espancado até a morte os pais de um deles em um ritual de purificação no qual as vítimas deveriam supostamente ter "ressuscitado".

Os primos, de 23 e 21 anos, alegaram ter cometido o crime sob ordens de uma terceira pessoa, Muhammad Ilyas Abdul Razek, que disse acreditar que teria poderes mágicos e seria capaz de ressuscitar mortos.

Mas a corte na Malásia julgou que Razek, que é irmão de um dos condenados, teria estado mentalmente incapacitado no momento do crime, em uma reunião familiar de outubro de 2008.

Em seu testemunho, Razek disse acreditar que havia recebido estes poderes especiais do líder de um culto proibido.

A Justiça decidiu que ele deve ser mantido em um hospital psiquiátrico.

Os dois primos foram condenados pela morte de cada uma das vítimas, mas cumprirão as sentenças ao mesmo tempo, devendo ficar no total uma década cada na prisão.

Os homens atacaram o casal com vassouras e capacetes de motocicleta no ataque, que tinha o objetivo de expulsar demônios e livrar as vítimas do vício do cigarro, entre outros males.

Outros familiares também foram espancados no ritual. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.