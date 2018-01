Princesa Anne é multada por ataque de cão A princesa Anne, filha da Rainha Elizabeth 2ª, da Grã-Bretanha, foi condenada a pagar uma multa de 500 libras (R$ 2,7 mil) e uma indenização no valor de 250 libras (R$ 1,35 mil), após se declarar culpada por ter perdido o controle de um de seus cães, que atacou duas crianças em abril. O tribunal, em Berkshire, também ordenou que a princesa financie treinamento para o cachorro, um bull terrier, e pague as custas do processo no valor de 148 libras (R$ 818). Leia mais