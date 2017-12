Princesa Charlotte vai ser batizada em julho

A princesa Charlotte, filha mais nova do príncipe William e de sua mulher, Kate, será batizada pelo arcebispo de Canterbury em julho, anunciou a assessoria do casal real nesta sexta-feira, 5.

A cerimônia de batismo de Charlotte, que nasceu no mês passado, será no dia 5 de julho na igreja de Santa Maria Madalena, em Sandringham, onde William e Kate, conhecidos oficialmente como duque e duquesa de Cambridge, têm uma casa de campo na propriedade da rainha Elizabeth, no leste da Inglaterra.

O serviço religioso será conduzido pelo arcebispo Justin Welby, chefe espiritual da Igreja Anglicana, que também se encarregou do batismo do irmão mais velho da princesa, o príncipe George, que vai comemorar o segundo aniversário no próximo mês.

A mais nova integrante da família real britânica, cujo nome completo é Charlotte Elizabeth Diana, em homenagem à avó, a falecida princesa Diana, e à bisavó, rainha Elizabeth, não apareceu mais em público desde que deixou o hospital com os pais em 2 de maio.