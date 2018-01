Princesa da Dinamarca perde título ao se casar com plebeu A princesa Alexandra da Dinamarca se casou hoje com um plebeu, dois anos após seu divórcio do príncipe Joachim, o que leva à perda de seu título de Vossa Alteza, embora mantenha o de condessa. Alexandra, de 42 anos, nascida em Hong Kong, se casou hoje pela segunda vez em uma cerimônia íntima na igreja da pequena localidade de Oster Egede, na Dinamarca, com o técnico de TV Martin Jörgensen, de 28 anos. Alexandra manterá o título de condessa de Frederiksborg e receberá uma pensão anual de dois milhões de coroas dinamarquesas (cerca de ? 300 mil (R$ 600 mil). A condessa se casou em 1995 com o príncipe Joachim, filho mais novo da rainha Margrethe da Dinamarca. Eles se divorciaram dez anos depois. Alexandra e Joachim têm dois filhos, Nikolai e Felix, de 7 e 4 anos, respectivamente, que ocupam o quarto e o quinto postos na ordem de sucessão da coroa da Dinamarca. As crianças continuarão sob a guarda da mãe e viverão com ela e seu novo marido no bairro de Österbro, em Copenhague. Um pequeno grupo de amigos e parentes assistiu à cerimônia de casamento da condessa, que ocorreu em uma fazenda afastada da capital dinamarquesa. Martin Jörgensen conheceu Alexandra quando seu pai rodava um documentário sobre a então família real na fazenda do príncipe Joachim em Schackenborg, perto da fronteira com a Alemanha.