Princesa Diana dizia que nunca quis se divorciar de Charles Se não fossem os amigos e a família do príncipe Charles, seu casamento não teria acabado. Pelo menos, parece ser nisso em que acreditava a princesa Diana até a morte. A revelação faz parte do mais novo capítulo do livro do ex-mordomo da princesa, que está sendo publicado em excertos pelo Daily Mirror, um tablóide inglês especializado em fofocas reais. No trecho de hoje, Paul Burrel, o autor de A Royal Duty, mordomo e confidente de Diana, diz que ela enviou-lhe uma nota manuscrita, em 28 de agosto de 1996, no dia em que seu divórcio de Charles foi consumado. ?Eu nunca quis o divórcio?, ela dizia, ?e sempre sonhei com um casamento feliz, com o apoio do amor de Charles. Uma parte de mim sempre amará Charles.? Mas, ela justificava, ?foram 15 anos turbulentos, tendo de enfrentar a inveja, o ciúmes e o ódio dos amigos e família do príncipe. Eles não me compreenderam, o que causou um sofrimento enorme.? Charles, o herdeiro do trono inglês, casou-se com Lady Diana Spencer quando ela tinha 20 anos, numa cerimônia pomposa, na Catedral de São Paulo, em 1981. Mas o casamento fracassou, em parte por causa da infelicidade de Diana com o peso da vida real e do relacionamento nunca interrompido de Charles com sua antiga namorada, Camilla Parker Bowles. Burrel diz que Diana certa vez perguntou à sogra se um divórcio significaria caminho livre para Charles casar-se com Camilla. ?Acho muito pouco provável?, respondeu Elizabeth II. Mas o casamento já naufragara e, em 1995, numa entrevista, a princesa admitiu que também ela tinha um amante, o ex-oficial da cavalaria James Hewitt. No livro, Burrel diz ainda que Diana contou-lhe, certa vez, que o príncipe William ?não quer ser rei. Ele não quer ter todos os seus movimentos observados.? William, de 21 anos, é o segundo na linha do trono, logo depois de seu pai, Charles. Burrel já conseguiu colocar bastante lenha na fogueira, com seu livro que deve ser lançado na semana que vem. No primeiro capítulo divulgado pelo jornal, ele contou que Diana temia ser morta num complô ? de uma forma curiosamente parecida à que morreu. No segundo, ontem, divulgou cartas do príncipe Philip, sogro de Diana, o que deixou a família real em brasas ? em uma das cartas, Philip dizia que jamais lhe passara pela cabeça que Charles pudesse trocar Diana por Camilla. Agora, ele conseguiu ter problemas também com a família da princesa. Burrel não deixou de fora uma carta do irmão, conde Spencer, que dizia: ?Faço votos que você esteja tratando seus problemas mentais.? O conde foi ao canal americano de TV, NBC, ontem, dizer que se tratava de "correspondência particular que foi tirada de seu contexto e de seu tempo.?