Princesa do Japão vai se casar com plebeu A princesa Sayako do Japão, única filha do imperador Akihito e da imperatriz Michiko, anunciará em breve seus planos para se casar com um funcionário do governo metropolitano de Tóquio, disse uma autoridade neste domingo. Sayako, também conhecida pelo título real de Norinomiya, e seu futuro marido, Yoshiki Kuroda, já têm as bênçãos da família imperial, informa a rede pública NHK TV. A Agência da Casa Imperial diz que o casal pretendia anunciar o noivado no início do mês, mas adiou o anúncio em respeito às vítimas do terremoto e dos tufões que atingiram o país. A princesa e o noivo foram colegas de faculdade. Sob a Lei da Casa Imperial, Sayako se tornará plebéia assim que se casar. Ela tem dois irmãos, o príncipe herdeiro Naruhito e o príncipe Akishino.