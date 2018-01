Princesa japonesa diz que pressões afetam sua saúde A princesa Masako, mulher do herdeiro do trono japonês, o príncipe Naruhito, revelou hoje que sua saúde se deteriorou por causa das pressões de sua vida como membro da família real. Masako, de 40 anos, foi obrigada a reduzir suas atividades nos últimos meses e chegou a ser internada durante cinco dias com uma crise de herpes zoster, doença cutânea atribuída ao estresse. Em comunicado distribuído hoje, a princesa afirma: "Tenho a sensação de que os problemas recentes derivam do acúmulo de cansaço físico e mental". Masako casou com Naruhito em 1993 e, em meio a intensa pressão para dar à luz um herdeiro, chegou a sofrer um aborto natural. Em dezembro de 2001, a princesa teve a filha, Aiko.