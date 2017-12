Princesa japonesa é hospitalizada com placenta prévia A princesa imperial Kiko foi internada nesta quarta-feira no hospital Aiiku, em Tóquio, onde será atendida até dar à luz por cesariana, por volta de 6 de setembro, um bebê que, se for menino, pode se transformar em herdeiro do Trono do Crisântemo. A princesa, de 39 anos, é a mulher do príncipe Akishino, segundo filho do imperador Akihito e irmão do príncipe herdeiro, Naruhito. Por enquanto, Naruhito não tem filhos homens. Kiko está grávida de 34 semanas e recebeu um diagnóstico de placenta prévia (implantação da placenta acima do colo do útero). Segundo a agência "Kyodo", que citou fontes oficiais, a hospitalização da nora do imperador tem o objetivo de garantir todas as condições de segurança para um parto sem problemas. Kiko chegou ao hospital, no centro de Tóquio, acompanhada de seu marido. Os dois tiveram tempo de saudar o público que se reuniu na entrada da clínica para ver a princesa. Será a primeira vez que uma mulher da família imperial dará à luz por cesariana. A Agência de Informação da Casa Imperial informou que o feto está se desenvolvendo normalmente. Não se sabe se o bebê será menino ou menina. Segundo a Casa Imperial, o príncipe Akishino não quer saber o sexo antes do nascimento. Se for um menino, seria o primeiro nascido na família imperial em 41 anos. O último foi seu pai, que nasceu em novembro de 1965. Desde 12 de julho, quando foram detectados os problemas com a placenta, Kiko tem ficado quase o tempo todo no palácio de Akasaka, no centro de Tóquio. Kiko e Akishino se casaram em 1990 e são pais de duas meninas, Mako e Kako, de 14 e 11 anos, respectivamente. O príncipe herdeiro Naruhito, de 46 anos, só tem uma filha, Aiko, de 4 anos.