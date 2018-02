Essa é a primeira viagem oficial de Masako desde 2002, quando ela e o marido visitaram a Nova Zelândia e a Austrália. Ela ficou doente após dar à luz a única filha do casal, Aiko, que agora tem 11 anos. Médicos do palácio real dizem que a saúde da princesa está melhorando, mas ela raramente aparece em público. As informações são da Associated Press.