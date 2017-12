Princesa japonesa pode estar grávida A princesa Masako, de 37 anos, esposa do herdeiro do trono do Japão, está com sintomas de gravidez, conforme anunciou hoje o Palácio Imperial. Funcionários do palácio anunciaram a tão esperada notícia em uma rápida entrevista coletiva para a imprensa. Se o bebê for homem, ele ocupará o segundo lugar na linha de sucessão no trono, atrás de seu pai, o príncipe herdeiro Naruhito, primogênito do atual imperador Akihito e da imperatriz Michiko. A princesa Masako, graduada na universidade de Harvard e ex-integrante do serviço diplomático, casou-se com Naruhito em 1993. Em dezembro do ano passado ela sofreu um aborto espotâneo.