Princesa Kiko deixa hospital com filho recém-nascido A princesa Kiko e seu filho recém-nascido Hisahito deixaram o hospital de Tóquio na tarde desta sexta-feira, dando ao público a primeira chance de ver o bebê que um dia poderá herdar o trono da monarquia do Crisântemo, a mais antiga do mundo. Uma Kiko sorridente, acompanhada por seu marido, príncipe Akishino, saíram do hospital com o bebê em seus braços, sendo possível ver apenas o cabelo preto e os pequenos olhos fechados da criança. O casal e Hisahito foram levados de carro para o palácio imperial, passando por ruas com muitos populares que acenavam para a família real. "Sou muito grata ao povo, amigos e família, que rezaram para a chegada do bebê em segurança", disse Kiko em comentários divulgados pela agência imperial. "Estou radiante com o nascimento[...]e feliz que hoje podemos voltar para casa. O príncipe, de nove dias de idade, nasceu no dia seis de setembro através de uma cesariana, e é o primeiro herdeiro do trono do sexo masculino a nascer nas últimas quatro décadas.