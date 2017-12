Princesa Kiko, do Japão, está grávida A princesa Kiko, esposa do príncipe Akishino, segundo filho do imperador Akihito, está grávida, indicaram fontes da Casa Imperial do Japão, citadas pela agência Kyodo e a rede de televisão NHK. Caso Kiko tenha um menino, este será o terceiro na linha de sucessão ao imperador, após o príncipe herdeiro, Naruhito, e seu irmão mais novo, Akishino, situação que pode influenciar no plano em andamento de reforma da Lei de Sucessão ao trono para permitir que as mulheres reinem. O príncipe herdeiro Naruhito e sua esposa, a princesa Masako, têm uma única filha, Aiko, de 4 anos, que aspiraria ao trono no caso de acontecer essa reforma.