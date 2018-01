Princesa Kiko e bebê saem do hospital na sexta-feira A princesa Kiko e seu filho recém-nascido, o príncipe Hisahito, vão deixar a maternidade do hospital Aiiku, no centro de Tóquio, na próxima sexta-feira, anunciou nesta quarta-feira a Casa Imperial. Hisahito é o primeiro homem que nasce na família imperial em quase 41 anos e, conforme determina a lei, se torna o terceiro na linha de sucessão ao seu avô Akihito, de 71 anos, após seu tio Naruhito e seu pai Akishino. Na quarta-feira, 6, a princesa Kiko deu à luz seu terceiro filho através de uma cesariana. Kiko, que tem 40 anos, se recupera normalmente, enquanto o bebê está em perfeito estado de saúde, afirmou a Casa Imperial. Na noite de sexta-feira, Akishino vai buscar sua esposa e seu filho no hospital e os levará em seguida para sua residência no distrito de Akasaka, em Tóquio, onde são esperados por suas duas filhas, Mako e Kako, de 14 e 11 anos, respectivamente. Com o nascimento do novo príncipe, os planos para reformar a Lei de Sucessão na monarquia hereditária mais antiga do planeta parecem ter sido deixados de lado. O príncipe herdeiro Naruhito, de 46 anos, e sua esposa, a princesa Masako, de 42, têm apenas uma filha, Aiko, de 4 anos. Por isso, antes do anúncio da gravidez da sua cunhada Kiko, o Governo discutia a possibilidade de fazer reformas na lei para possibilitar a ascensão da menina ao trono.