Princesa Margaret falece na Inglaterra A Princesa Margaret, irmã da Rainha Elizabeth II da Inglaterra, faleceu na manhã deste sábado, às 6h30 (horário local, 4h30 de Brasília), no Hospital King Edward VII, em Londres. A Princesa, que tinha 71 anos de idade, morreu tranqüilamente, enquanto dormia. Ela já havia sofrido um derrame na tarde de ontem e, durante a noite, depois de sofrer uma piora no seu quadro cardíaco, foi levada do Palácio Kensington ao hospital. Os filhos da Princesa, Lord Linley e Lady Sarah Chatto, estavam a seu lado durante toda a noite e no momento do falecimento. O Palácio de Buckingham divulgou uma nota oficial, na qual se informava que a Rainha tinha ficado extremamente triste com o fato.