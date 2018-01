Princesa saudita sentenciada a prisão no Egito Uma princesa saudita, esposa de um dos irmãos do rei Fahd, foi condenada por roubo e sentenciada nesta quarta-feira a três anos de prisão por furtar jóias de uma loja no Cairo, informaram fontes judiciais. A princesa Hind Shams el-Din Al-Fasi, esposa de um dos irmãos do rei Fahd e residente no Cairo, foi acusada de encomendar em dezembro jóias a uma famosa loja na capital egípcia e não pagar após a entrega do produto. O dono da joalheria esperou pelo pagamento durante cerca de um mês. Dois ajudantes acusados de auxiliá-la no furto, no valor de US$ 1,3 milhão, foram condenados a três e dois anos de prisão, disseram as fontes, sob a costumeira condição de anonimato. Nem a princesa nem seus ajudantes estavam na corte quando os veredictos foram anunciados nesta quarta-feira. Eles podem apelar. Mais tarde, um funcionário do serviço de segurança da princesa recusou-se a transferir um telefonema para ela ou para os dois homens. A princesa Hind, filha de pai marroquino e mão egípcia, é casada com o príncipe Turki bin Abdel Aziz. Houve diversas queixas contra a família do príncipe e seus seguranças desde que eles se mudaram para os andares superiores do hotel Cairo Ramses Hilton, em 1983, após uma briga entre ele e seu irmão, o rei Fahd.