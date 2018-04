Principais acidentes com aviões da Airbus desde 1990 Um avião modelo Airbus A310 da companhia estatal iemenita Yemenia Air com 153 passageiros a bordo caiu nesta terça-feira, 30, no Oceano Índico pouco antes de chegar a seu destino final, o arquipélago africano de Comores.O último acidente com aeronaves da Airbus tinha acontecido no dia 31 de maio deste ano, quando um modelo A330-200 da Air France, com 228 pessoas a bordo, desapareceu dos radares durante uma viagem entre Rio de Janeiro e Paris. Estes são os principais acidentes aéreos com aviões da fabricante no mundo desde 1990: