Principais distritos ameaçam Kirchners

A presidente Cristina Kirchner e seu marido, o ex-presidente Néstor Kirchner, estão enfrentando graves problemas para garantir vitória nos principais distritos eleitorais do país nas decisivas eleições parlamentares de domingo, quando 27 milhões de argentinos vão às urnas renovar metade da Câmara e um terço do Senado. A capital, Buenos Aires - na Província de Buenos Aires -, Córdoba, Santa Fé e Mendoza (que reúnem 68,5% do eleitorado nacional) também concentram grande parte do eleitorado que votaria em favor dos diversos partidos da oposição. As pesquisas indicam que em quatro desses cinco distritos o governo sofrerá duras derrotas. Na cidade de Buenos Aires, um dos distritos mais "antikirchneristas" do país, as forças do casal Kirchner, representadas pelo quase desconhecido banqueiro Carlos Heller, ficariam em quarto lugar. Na Província de Santa Fé, reduto dos protestos ruralistas contra o governo no ano passado, os candidatos do governo amargam um terceiro lugar nas pesquisas, com apenas 6,5% das intenções de voto. Ali, a oposição tradicional e os peronistas dissidentes congregam pelo menos dois terços dos votos. Na Província de Córdoba, na região central do país, as forças do governo perderam influência de forma acelerada desde o início dos conflitos ruralistas no ano passado. Os representantes do governo ali também amargam o quarto lugar. Em Mendoza, terra do rebelde vice-presidente Julio Cobos, que aderiu à oposição, o governo luta para não perder terreno. O casal Kirchner tem especial interesse nessa província, já que uma derrota dos aliados de Cobos acabaria com a ambição presidencial do vice - considerado "traidor" pelos Kirchners - nas eleições de 2011. O único distrito onde o governo ainda possui uma esperança de vencer é a Província de Buenos Aires, que concentra 38,9% do eleitorado (equivalente, no Brasil, a um único Estado que reunisse o peso do eleitorado de São Paulo, Minas Gerais e parte do Rio). Segundo a analista Graciela Römer, as chances de Kirchner restringem-se a vencer por uma pequena margem ou perder por poucos votos. Na Província de Buenos Aires, pesquisas como as de Management & Fit indicam que o governo, que pôs Kirchner como a cabeça da lista de deputados do partido peronista e sua sublegenda Frente pela Vitória, obteria 30,2% dos votos. Já o principal rival do governo, o milionário Francisco de Narváez, da União-Pro (aliança do peronismo dissidente com o partido Proposta Republicana), está em seus calcanhares, com 29,5%. As pesquisas mais otimistas indicam que Kirchner conseguiria 38% dos votos. No entanto, a esperança do governo é contar com um golpe de sorte que permita atingir a faixa de 45% dos votos bonaerenses. Se atingir esse nível, apesar das derrotas em outras províncias, conseguiria manter sua pequena maioria na Câmara. Mas, os analistas consideram essa uma façanha difícil. MOBILIZAÇÃO Para manter a Província de Buenos Aires nas mãos do governo, Kirchner está acompanhado em sua lista partidária por outros pesos pesados da situação, como o governador da Província de Buenos Aires, Daniel Scioli (segundo da lista de Kirchner) e o chefe do gabinete de ministros, Sérgio Massa. Os Kirchners também convenceram a cantora e atriz Nacha Guevara, estrela da versão argentina do musical Evita, a entrar nas fileiras do governo (é a terceira da lista de deputados kirchneristas). CRISES DE CRISTINA 2007 - Governo da Venezuela teria enviado por meio de Guido Wilson, cidadão americano-venezuelano, uma mala com US$ 790 mil à campanha de Cristina Março de 2008 - Cristina aumenta taxa sobre produtores rurais, iniciando locautes. Exportações caem Outubro de 2008 - Governo estatiza a previdência privada, avaliada em US$ 30 bilhões 2009 - Empresários argentinos cobram de Cristina posição mais dura contra Chávez, após nacionalização de empresas da Argentina que atuavam na Venezuela