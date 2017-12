Principais fatos do dia de terror no mundo Veja a cronologia atualizada (em horário local) dos principais acontecimentos que marcaram este 11 de setembro no mundo. 08h45 - Um Boeing 767-200 da United Airlines que decolou de Boston às 7h59 para o vôo 175, rumo a Los Angeles com 65 passageiros e nove tripulantes, é desviado e se choca com a torre sul do World Trade Center, em Nova York 09h03 - Um segundo Boeing 767-200, da American Airlines, que partiu de Boston às 8h10 para o vôo 11, rumo a Los Angeles com 92 pessoas a bordo, atinge a torre norte do World Trade Center, diante das câmeras de TV 09h40 - Em Washington, um outro jato da American Airlines (um Boeing 757) choca-se com instalações do Pentágono, nas proximidades da área de pouso de helicópteros. Faria o vôo 77, do Aeroporto de Dulles a San Francisco, com 58 passageiros e 11 tripulantes. Parte de um dos edifícios do Pentágono ficou muito danificada. Em seguida, as autoridades determinam a evacuação da Casa Branca, Capitólio e Departamento de Estado 10h05 - A torre sul do World Trade Center desaba 10h10 - Cai em Somerset County, Estado da Pennsylvania, um Boeing 757 da United Airlines com 38 passageiros, dois pilotos e cinco comissários de bordo. Era o vôo 93, que partiu de Newark às 10h01 em direção a San Francisco. Um passageiro conseguiu fazer uma ligação para Centro de Emergência de Westmoreland: "Fomos seqüestrados, fomos seqüestrados! Isso não é um trote!", disse ele. As causas da queda não foram esclarecidas. O Boeing pode ter sido derrubado pelos próprios seqüestradores, mas a Força Aérea tinha ordens para abater aviões seqüestrados 10h11 - Desaba parte do prédio do Pentágono atingido pelo avião 10h13 - A cúpula das Nações Unidas determina a evacuação de suas instalações em Nova York. No total, 11,7 mil pessoas trabalham no edifício-sede, Unicef e na unidade de programas de desenvolvimento 10h30 - A torre norte do WTC desaba e provoca uma enorme nuvem de poeira e fumaça sobre Manhattan 10h35 - Em Washington, um carro-bomba explode perto do Departamento de Estado 10h36 - O governo determina que prédios públicos federais sejam evacuados em Nova York, Washington e Chicago 15h55 - O prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, divulga o primeiro número de feridos na cidade: 2.100, dos quais pelo menos 200 em estado crítico. Nada foi dito sobre o número de mortos 16h10 - Incêndio no Anexo 7 do World Trade Center, com 47 andares, onde funcionava a Salomon Brothers. O prédio foi afetado pelo desabamento das duas torres 17h20 - Cai o Anexo 7, o terceiro prédio do WTC afetado pelos ataques terroristas 2h30 de quarta-feira em Cabul - Explosões são registradas na capital do Afeganistão, principalmente na região do aeroporto. Não são ouvidos sons de aviões. EUA negam que tenham bombardeado o "país suspeito" de ter originado os atentados de hoje