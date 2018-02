Principais montadoras dos EUA elevam vendas em setembro

No mês passado, a GM vendeu 223.437 veículos, uma alta de 19% em relação a setembro de 2013. Só a Chevrolet subiu suas vendas em 20%, para 153.873. A Chrysler divulgou um aumento de 18% em suas vendas, para 169.890 unidades. Porém, o avanço foi impulsionado pelos caminhões, que representam 77% do mercado da companhia e subiram 30% em comercializações.

O destaque negativo ficou por conta da Ford, cujas vendas caíram 14% em setembro, para 180.175. Segundo a companhia, o resultado foi pressionado pelo desempenho nas frotas, já que, no varejo, houve aumento de 2%, para 137.297.

A Jeep registrou um avanço de 47% nas vendas, a 12ª alta seguida da empresa na comparação anualizada. A marca Ram relatou sua melhor performance para o mês, com um incremento de 30% nas vendas. Por sua vez, a Nissan vendeu 18% mais veículos em setembro, ao totalizar 102.955 unidas comercializadas. A alemã BMW teve um avanço mais tímido nos Estados Unidos, de 3,2%, para 29.805 veículos.

Apesar dos bons resultados, analistas do setor esperavam um desempenho ainda melhor, em função das taxas de juros baixos e dos preços mais atrativos. As vendas totais de automóveis têm sido robustas na maior parte deste ano, mesmo com os EUA ainda trabalhando em uma recuperação econômica e as montadoras tendo de lidar com uma onda de recalls.

Após a divulgação dos dados, a GM operava em alta de 2,77% e a Ford caía 4,51% na Bolsa de Nova York, às 13h42 (de Brasília). (André Ítalo Rocha, com informações da Dow Jones Newswires - andre.italo@estadao.com)