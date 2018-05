Principal advogado de Trump deixará cargo

WASHINGTON - Ty Cobb, advogado da Casa Branca, vai se aposentar ao final do mês de maio, segundo informou a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, nesta quarta-feira, 2. Cobb foi o apontado pelo presidente Donald Trump para lidar com a investigação do procurador especial Robert Mueller.

Segundo Sarah, ele vinha discutindo sua aposentadoria havia várias semanas e, na semana passada, informou sua decisão ao chefe de gabinete John Kelly. O anúncio ocorre enquanto a equipe jurídica de Trump negocia uma possível conversa entre o presidente e o time de Mueller, apenas dois dias depois de o New York Times divulgar as perguntas que o procurador especial pretende fazer a Trump sobre o possível conluio com a Rússia nas eleições de 2016. / AP