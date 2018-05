Principal assessor do papa visitará o Peru O papa Bento 16 enviará ao Peru seu principal assessor, o secretário de Estado, Tarcisio Bertone, para mostrar solidariedade às vítimas do terremoto que atingiu o país. O pontífice afirmou no domingo que Bertone já planejava visitar o país de maioria católica e "nos próximos dias levará pessoalmente o testemunho de meus sentimentos e a ajuda concreta da Santa Sé". O terremoto de magnitude 8.0 deixou mais de 500 mortos e milhares de desabrigados. (Por Silvia Aloisi)