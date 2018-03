Principal jornal do Estado de Sarah Palin apóia Obama O Anchorage Daily News, principal jornal do Alasca, anunciou hoje seu apoio ao candidato democrata na corrida presidencial dos Estados Unidos, Barack Obama. A decisão ocorre apesar da governadora do Estado, Sarah Palin, ser a companheira de chapa do rival de Obama, o republicano John McCain. Para o diário, Obama oferece as melhores propostas para lidar com a crise financeira e é mais consistente nessa área. Já McCain tem "tropeçado" desde o início da crise financeira global, aponta o jornal. O Anchorage Daily News avaliou ainda que poucos acreditam que a governadora do Alasca esteja de fato preparada para eventualmente ser a presidente do país. Ela é candidata à vice na chapa do Partido Republicano. Porém, o jornal apontou que Sarah nem é o mais importante para a escolha: McCain é "a escolha errada para presidente, em um momento crítico para nossa nação", apontou o periódico. As informações são da Associated Press.