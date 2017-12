Principal líder xiita dá voto de confiança a novo governo O mais influente líder religioso xiita do Iraque deu seu apoio tácito ao governo provisório anunciado na terça-feira. Depois de semanas de relativo silêncio, o aitaolá Ali al-Husseini al-Sistani emitiu nota dizendo que, embora o novo governo não tenha ?a legitimidade das urnas?, ?espera-se que este governo se prove eficiente e íntegro e leve adiante as enormes tarefas que repousam em seus ombros?. Al-Sistani pede ainda que o governo interino vá à ONU para exigir o fim de ?todos os traços? da ocupação estrangeira no país. A oposição do aiatolá à política americana para o Iraque efetivamente demoliu dois planos anteriores para a transição entre a ocupação estrangeira e um governo iraquiano. O voto de confiança implícito na nota de hoje dá ao governo interino maior legitimidade.