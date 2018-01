Principal líder xiita volta ao Iraque O mais respeitado clérigo xiita do Iraque, o aiatolá Ali Husseini al-Sistani, chegou ao país para ajudar a encerrar o impasse entre as forças de ocupação e os militantes seguidores do clérigo Muqtada al-Sadr que encontram-se no interior da mesquita sagrada do Imã Ali, em Najaf. Al-Sistani saiu do Kuwait em direção a Najaf em um veículo escoltado pela polícia iraquiana e por seguranças da Guarda Nacional. Al-Sistani estava em Londres desde 6 de agosto, um dia após a retomada dos combates em Najaf, onde foi submetido a uma angioplastia. Ele tem forte influência entre os iraquianos xiitas e deve ter importante participação nas iniciativas para encerrar a crise.