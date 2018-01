Principal museu grego reabrirá antes das Olimpíadas O principal museu arqueológico da Grécia afinal será reaberto a tempo para as Olimpíadas, depois de passar por uma reforma, anunciou hoje seu diretor. O Museu Nacional Arqueológico de Atenas, uma das maiores atrações turísticas do país, é considerado a mais importante exposição de artefatos da Grécia Antiga. As obras da reforma atrasaram-se por causa de uma ação legal movida pela empresa que perdeu a licitação. O diretor do museu, Nikolaos Kaltsas disse que a demora forçou a reforma a ser feita em etapas para que pudesse ser aberto a tempo para os Jogos que se iniciam no dia 13 de agosto. ?Talvez nem todo o trabalho esteja terminado, mas o museu abrirá?, disse Kaltsas. ?Ser reaberto no início de junho.? O prédio de 113 anos sofreu alguns danos no terremoto de 1999. Suas condições gerais também têm-se deteriorado através dos ano. Os sítios arqueológicos e museu de Atenas estão todos passando por reformas e melhorias para as Olimpíadas.