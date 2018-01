Principal partido de oposição na África do Sul elege primeiro líder negro

JOHANNESBURGO- O partido Aliança Democrática, principal força da oposição na África do Sul, elegeu neste domingo seu primeiro líder negro, em uma tentativa de desafiar o domínio do Congresso Nacional Africano, que venceu todas as eleições desde a primeira eleição livre, em 1994. Mmusi Maimane, de 34 anos, foi eleito pelos delegados reunidos na cidade de Port Elizabeth e vai substituir Hellen Zille, primeira-ministra da província de Western Cape.

Em seu discurso, Maimane disse que muitos sul-africanos estão lutando contra a pobreza, o desemprego e a desigualdade social. Segundo ele, é preciso incentivar a criação de empregos e promover as pequenas empresas. "Liberdade não significa nada sem oportunidades", declarou. Ele é o líder da bancada do partido no Parlamento e tem criticado fortemente o presidente do país, Jacob Zuma, sobre um escândalo de corrupção.

O Aliança Democrática tem raízes no movimento liberal branco contra o apartheid, mas tem dificuldades em combater a percepção de que representa principalmente os interesses da minoria branca. O partido vem se preparando para as eleições municipais do próximo ano e aposta forte nas disputas por Pretória e Johannesburgo. Fonte: Associated Press.