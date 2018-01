Príncipe Charles cai do cavalo O príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, caiu do cavalo e permaneceu inconsciente por alguns minutos durante um jogo beneficente de pólo em Cirencester, no sul da Inglaterra. Segundo porta-vozes do St. James´s Palace, o príncipe, que jogava em um time com seus filhos William e Harry, passa bem. "Sua alteza real perdeu a consciência por um curto espaço de tempo. Depois, foi levada para o Cirencester Hospital em uma ambulância como medida de precaução. Agora, sua alteza está totalmente consciente e foi transferida para o Cheltenham Hospital, onde passará a noite", afirmou a assessoria de imprensa de Charles em um comunicado. Conhecido apreciador de cavalos e jogador de pólo experiente, Charles já conta com um histórico de ferimentos eqüestres, incluindo um corte em seu rosto que necessitou de 12 pontos. Em 1990, também durante um jogo de pólo, o príncipe caiu do cavalo e sofreu duas fraturas em seu braço direito. Mais tarde, Charles teve que se submeter a uma cirurgia por causa dos ferimentos.