Príncipe Charles discute saúde e espiritualidade Em uma entrevista à revista Men´s Health, publicação especializada em musculação, o herdeiro do trono britânico discutiu suas idéias sobre saúde e espiritualidade. Questionado sobre como os homens podem ser encorajados a prestar mais atenção à sua saúde, Charles disse: "Através das garotas, creio eu." "É engraçado, as mulheres podem influenciar os homens de maneiras impensáveis", disse Charles, que comemora o aniversário do primeiro ano de seu casamento com Camilla Parker Bowles, nesta próxima segunda-feira. Espiritualidade O príncipe de 57 anos entende que sua preferência pela medicina alternativa tem provocado controvérsias e críticas. "As pessoas têm ridicularizado muito essa questão," disse Charles. "Mas é assim tão controverso sugerir que nós somos compostos por mente, corpo e espírito e não somente de corpo?" Charles ainda disse que é importante enfatizar que a medicina moderna proveu grandes descobertas. "É bem provável que todos nós já passamos por situações nas quais a medicina moderna nos salvou". A assessoria de Charles disse que o príncipe ficou feliz com a entrevista, dizendo que é uma oportunidade de se dirigir aos mais jovens. A revista chega às bancas britânicas na próxima segunda-feira.