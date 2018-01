Príncipe Charles duvida de sua capacidade para reinar, diz jornal O príncipe Charles teria revelado em uma carta que não se julga capaz de ser rei da Inglaterra quando sua mãe, a rainha Elizabeth II, finalizar seu mandato. Numa suposta carta particular publicada pelo jornal Sunday Times, Charles teria dito que tem muitas dúvidas sobre a possibilidade de ser rei britânico e acrescentou que poderia ser uma pessoa "muito inadequada" como monarca do Reino Unido. A carta do príncipe herdeiro britânico teria sido enviada do palácio real de Sandringham para a poetisa e escritora inglesa Kathleen Raine, uma anciã de 96 anos, amiga do príncipe. Charles também teria escrito que pretende terminar com os laços religiosos que uniram todos os reis britânicos desde Henrique VIII à igreja anglicana da Inglaterra.