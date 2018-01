Príncipe Charles e Camilla Parker Bowles serão avós O príncipe Charles e sua mulher, Camilla Parker Bowles, serão avós pela primeira vez este ano, publica neste domingo o jornal The Mail on Sunday, que diz que o filho da duquesa da Cornualha, Tom, e sua mulher, Sara, vão ser pais. O próprio Parker Bowles confirmou à publicação que sua mulher, uma jornalista especializada em moda de 34 anos, está grávida de três meses. Ele disse ainda que sua mãe "está encantada" com o fato de que será avó. O futuro pai, de 32 anos, também jornalista e que escreve para a revista do The Mail on Sunday, contou que o casal já começou a procurar hospitais para quando o bebê nascer, o que deve acontecer em setembro. Tom Parker Bowles, filho do casamento de Camilla com o ex-militar Andrew Parker Bowles, disse não se importar com o sexo do bebê, apenas com sua saúde. A notícia é publicada dias depois de a duquesa, de 59 anos, ter recebido alta após uma histerectomia (operação para a retirada do útero), da qual se recupera na residência do príncipe Charles em Highgrove. Fontes próximas à família real disseram à publicação que Charles, que é padrinho de Tom e também mantém uma excelente relação com a irmã deste, Laura, de 28 anos, está muito contente com a notícia.