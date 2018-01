Príncipe Charles faz visita de surpresa ao Iraque O príncipe Charles realizou, hoje, uma visita de surpresa aos soldados britânicos que servem no Iraque, sendo a primeira pessoa da família real inglesa a colocar os pés no país em 33 anos. Sob fortes medidas de segurança, o príncipe foi à cidade de Basra, no sul do país. O príncipe herdeiro da Inglaterra reuniu-se com cerca de 200 soldados do Regimento de Paraquedistas dos 2º Batalhão e agradeceu-lhes pelo trabalho no Iraque. ?O que vocês estão fazendo?, disse, ?treinando os iraquianos a ser quase igual a bons soldados como vocês, é de enorme importância, porque esta parte do mundo não terá muitas chances de prosperar a menos que suas forças armadas aprendam com vocês...? Charles reuniu-se também com o administrador americano do Iraque, L. Paul Bremer, e com o mais alto funcionário britânico no país, Jeremy Greenstock, durante sua estada de cinco horas e meia. A notícia de visita só foi liberada depois que o príncipe enbarcou de volta para a Inglaterra. ?Normalmente, não levamos o príncipe a lugares tão perigosos como este?, disse um porta-voz do filho mais velho da rainha Elizabeth II. ?Mas os soldados precisavam receber encorajamento e esperamos que tenhamos conseguido.?