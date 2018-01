Príncipe Charles faz visita histórica ao Irã O príncipe Charles iniciou a primeira visita de um membro da família real britânica ao Irã em 33 anos. Logo após sua chegada a Teerã, o príncipe de Gales reuniu-se com o presidente iraniano, Mohammad Khatami, e altos membros do governo de Teerã. Horas depois, o herdeiro do trono britânico viajou, a bordo de um helicóptero Hércules da Royal Air Force, para Bam, cidade devastada por um trágico terremoto que deixou mais de 41.000 mortos. Em meio às tendas habitadas por sobreviventes, Charles conversou com as pessoas e visitou um hospital internacional repleto de pacientes. Muitos especialistas acreditam que a viagem foi planejada para estreitar as relações entre a Grã-Bretanha e o Irã depois da Revolução Islâmica de 1979. No entanto, a Embaixada britânica assegurou que a visita não teve conotação política, apenas humanitária.