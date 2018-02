Príncipe Charles retira tumor não cancerígeno do rosto O príncipe Charles passou por uma cirurgia para retirar um tumor não cancerígeno de seu rosto, informou seu gabinete nesta sexta-feira. "Foi um pequeno procedimento de rotina", disse uma porta-voz. O herdeiro do trono britânico, que faz 60 anos em novembro, foi fotografado na sexta-feira com um pequeno curativo no lado direito da parte superior de seu nariz.