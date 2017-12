Príncipe da Arábia alerta para clima de paiol de pólvora Em entrevista à revista alemã Der Spiegel, o príncipe Abdullah, herdeiro do trono da Arábia Saudita ? que na prática comanda o país desde que seu irmão mais velho, o rei Fahd, sofreu um derrame ?, alertou que o Oriente Médio ?está próximo de mais uma guerra?. Abdullah responsabilizou pelo ?clima de paiol de pólvora? o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, com sua política de ?apontar sua máquina de guerra diariamente contra um povo desarmado que no máximo atira pedras (os palestinos)?. O príncipe pediu aos EUA que evitem ?uma guerra que afetará o mundo todo?.