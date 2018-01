Príncipe da Inglaterra estará em 20 milhões de selos Diversas imagens do príncipe William, primogênito do príncipe Charles, herdeiro do coroa britânica, vão aparecer em vinte milhões de selos a partir de 17 de junho, em comemoração aos 21 anos dele, que serão completados pouco depois. A família real britânica aprovou a iniciativa do Correio inglês, que vai produzir os selos com quatro fotos do príncipe, feitas em setembro de 2001. As fotografias foram feitas na chegada dele à universidade escocesa de St. Andrews, onde estuda; visitando Anchor Mills, um complexo industrial têxtil de 1812, também na Escócia; e no palácio de Highgrove, no condado de Gloucestershire, no sudoeste de Inglaterra, onde ele mora. "Esperamos que os selos sejam de interesse tanto para o público como para os colecionadores", disse Gavin Macrae, dos correios. O príncipe William estreou no mundo da filatelia em 4 de agosto de 2000, quando apareceu em uma série que comemorava os 100 anos da rainha mãe, que morreu no ano passado. Essa foi a primeira vez que quatro gerações da família real britânica figuraram juntas em um selo.