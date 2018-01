Príncipe de Bahrein morre em acidente de carro O Príncipe Faisal, de 15 anos e sexto filho do Sheik Hamad bin Isa Al Khalifa, rei de Bahrein, morreu em um acidente de carro enquanto dirigia, informaram duas autoridades do governo, nesta quinta-feira. Ele morreu instantaneamente após perder o controle do carro e colidir com um semáforo e um painel publicitário, disse uma autoridade do Ministério da Juventude. Um oficial do Ministério da Informação confirmou a morte. As duas autoridades falaram na condição de anonimidade, já que eles não foram autorizados para liberar a informação para a imprensa. A mídia local não anunciou a morte prontamente, mas parou a transmissão regular de seus programas e passou a exibir leituras do Alcorão, nas primeiras horas do dia. Mais tarde, as rádios e a televisão disseram: "com grande pesar, a Corte Real anuncia a morte... De sua majestade, o Xeque Faisal". O anúncio não deu detalhes da morte, dizendo somente que ele morreu de um "terrível acidente". Após o anúncio, a mídia local continuou com as leituras do Alcorão. Não foi informado como o príncipe chegou a dirigir em uma via pública. Pelas leis de Bahrein, é necessário ter 18 anos para tirar a carteira de motorista.