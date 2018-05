Príncipe do Bahrein não irá ao casamento de William

Associated Press/ AE,

LONDRES - O príncipe do Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa, recusou o convite para o casamento do príncipe William e Kate Middleton, na próxima sexta-feira, 29, em Londres.

Um comunicado oficial enviado ao príncipe Charles lamentou as questões que emergiram depois do convite feito à monarquia do Bahrein.

O país impôs a lei marcial para tentar reprimir as manifestações locais. Pelo menos 30 pessoas morreram no Bahrein desde meados de fevereiro, incluindo quatro que morreram sob a custódia oficial. Organizações defensoras dos direitos humanos protestaram pelo convite feito pelos ingleses e alguns exigiam que fosse revogado.

O príncipe do Bahrein disse que estava "entristecido e perturbado" pelas notícias britânicas sobre sua presença. "Enquanto estas (divulgações na mídia) certamente mostraram um número de questões significativas para o Bahrein, elas representaram erroneamente minhas próprias visões, perspectiva e posição sobre os eventos recentes, buscando claramente envolver minha potencial presença como uma representação política para questões mais amplas envolvendo o Bahrein."

O porta-voz do palácio de Buckingham confirmou, neste domingo, a decisão. O príncipe acrescentou que o Bahrein tem o mais alto respeito pela família real britânica e desejou para William e Middleton "todos bons votos para sexta-feira e toda felicidade possível para o futuro".