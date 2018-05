Príncipe do Bahrein vai ao casamento de William, apesar de críticas

O príncipe herdeiro do Bahrain, Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa, confirmou presença no casamento entre o príncipe William e Kate Middleton, apesar de críticas feitas pelo governo britânico à situação dos direitos humanos no país do Oriente Médio.

Segundo o repórter da BBC especializado em monarquia britânica Nicholas Witchell, a presença do príncipe pode se tornar um constrangimento diplomático inevitável, depois que protestos populares no Bahrein, em março, deixaram mortos e feridos.

Na semana passada, o ministro do Exterior britânico, William Hague, citou "vários relatos críveis" de abusos dos direitos humanos no país árabe, incluindo tortura, na repressão às manifestações populares que pediam reformas democráticas.

Nos protestos realizados em março na capital do Bahrein, Manama, policiais usaram bombas de gás lacrimogêneo, canhões de água, tanques e helicópteros. Uma das manifestações terminou com pelo menos dois mortos e 200 feridos.

De acordo com Witchell, 46 integrantes de famílias reais de todo o mundo estarão no casamento, marcado para a próxima sexta-feira. Entre eles, estão seis reis, cinco rainhas, um grão-duque, um sultão, um emir e inúmeros príncipes e princesas.

Cerca de 2 mil pessoas estarão presentes na Abadia de Westminster, onde William e Kate se casarão. A cerimônia deverá ser transmitida pela televisão para cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo.

Assentos

Neste sábado, foi divulgada a disposição dos assentos no local do casamento. A rainha Elizabeth, avó de William, e outros integrantes da família real britânica sentarão de um lado do altar da abadia, enquanto a família de Kate sentará de outro.

A rainha sentará na primeira fila, acompanhada de seu marido, o príncipe Philip, do príncipe Charles, pai de William, e sua mulher, Camilla Parker-Bowles, e do irmão do noivo, o príncipe Harry.

A mãe da noiva, Carole Middleton, sentará do lado diretamente oposto à rainha, ao lado de seu marido, Michael, e seu filho, James. Os demais assentos na primeira fila ainda não foram confirmados.

De acordo com o repórter da BBC, a Abadia de Westminster é na prática formada por duas igrejas. As pessoas que sentarem próximas ao altar terão a melhor visão do casamento, enquanto os convidados na nave verão muito pouco da cerimônia.

Celebridades

Entre as celebridades que confirmaram presença, estão o cantor Elton John, o jogador de futebol David Beckham e sua mulher, a cantora Victoria Beckham, e o ator e comediante Rowan Atkinson.

Outra personalidade que estará presente no casamento é o nadador australiano e campeão olímpico Ian Thorpe, que anunciou que deixará a sua aposentadoria para competir nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Também estarão presentes na abadia militares que serviram com William na Força Aérea Real (RAF, sigla em inglês), além de parentes de dois de seus amigos que morreram em serviço.

Familiares da princesa Diana, mãe de William, morta em um acidente de carro em 1997, ficarão sentados perto da família Middleton. Entre eles, estão Charles Spencer, Sarah McCorquodale e Jane Fellowes, irmãos de Diana.

Representantes estrangeiros e diplomatas sentarão diretamente ao seu lado.