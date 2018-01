Príncipe do Butão abandona Oxford. Vai lutar contra rebeldes O príncipe Jigyel Ugyen Wangchuck do Butão - um reino no Himalaia, abandonou seus estudos na Universidade de Oxford, hoje, dizendo que estava voltando para casa para juntar-se à luta contra rebeldes separatistas indianos. Jigyel Ugyen Wangchuck, de 19 anos, cujo pai é o rei dessa monarquia budista, afirmou que estava preso a um juramento de lealdade que o obrigava a retornar para lutar, juntando-se ao exército de seu país, sem pedir permissão a seus pais. A história foi contada a Anjool Malde, editor do jornal Oxford Student, que entrevistou Jigyel. O príncipe disse que sua mãe ficou desapontada por ele estar desistindo de uma chance de estudar em Oxford, onde começara aulas de história e política há apenas algumas semanas, segundo Malde, cuja matéria sobre o príncipe será publicada no jornal na próxima semana. ?Gosto de Oxford porque posso ser apenas Jigyel e não estar sempre sob os holofotes, como no Butão?, o príncipe explicou. ?Embora fosse feliz nesta cidade deslumbrante, acho que fiz o correto.? Mais de 2.000 rebeldes da União da Frente de Liberação de Asom e da Frente Democrática de Boroland invadiram o Butão, em 1990, para evitar o exército indiano. Escondidos em campos de treinamento ilegais nas florestas, eles lançam ataques contra as forças indiana. Em dezembro do ano passado, o rei Jigme Singye Wangchuk ameaçou usar força militar contra os rebeldes se eles não saíssem do país. Mas o exército do Butão é considerado ineficiente e pouco equipado. O irmão de Jigyel, Jigme, o príncipe herdeiro, deixou Oxford na semana passada, após haver completado o magistério em política, na Faculdade Magdalen.