Príncipe do Catar inaugura o Fórum de Energia O príncipe herdeiro do Catar, xeque Tamim ben Hamad Al Thani, inaugurou hoje em Doha, capital do emirado, o Fórum Internacional de Energia no qual participam ministros de petróleo e energia de países produtores e consumidores. No discurso de abertura, o xeque Tamim disse que o fórum acontece em um momento em que se necessita mais diálogo para superar todas as dificuldades que obstruem o uso adequado da energia e para restabelecer a estabilidade nos mercados. A reunião ocorre em um momento em que o preço do petróleo alcançou o recorde histórico de US$ 75 o barril e no meio de tensões políticas entre EUA e Irã pelo programa nuclear de Teerã. Está previsto que os participantes do fórum discutam sobre como assegurar o futuro abastecimento de energia e as novas ameaças que a indústria do petróleo enfrenta. Os participantes também devem falar sobre como aumentar a confiança entre os países produtores e consumidores. Cerca de 55 ministros de petróleo e 32 presidentes de corporações nacionais e internacionais do petróleo participam do Fórum, junto a seis organizações internacionais, incluindo a Agência Internacional de Energia (IEA), além de centenas de analistas na matéria. O Fórum, que durará até na segunda-feira, é a décima reunião deste tipo que acontece entre países produtores e consumidores.