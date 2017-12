Príncipe do Nepal estava bêbado e atirou, diz tio O príncipe herdeiro estava bêbado e foi expulso de uma reunião da família real por seu pai, o rei, antes de retornar com um fuzil de assalto e matar a tiros seus pais e sete outros parentes, disse hoje o tio do príncipe. O relato sobre o massacre de sexta-feira foi feito à Associated Press por um irmão da rainha morta, Suraj Shamsher Rana, que não estava presente à reunião mas conversou com sobreviventes. O príncipe herdeiro Dipendra acabou voltando a arma contra ele mesmo depois de ter disparado contra a família, e morreu dias depois. "Sim, realmente, não há dúvidas sobre isso. O príncipe herdeiro matou os outros e depois se matou", afirmou Rana. Ele se recusou a especular sobre o motivo do crime. Este foi o primeiro relato público de um membro da família real sobre a matança. Rana é também irmão da nova rainha, Komal, que ficou ferida no ataque. Rana disse ter visitado diversas vezes Komal no hospital, desde o ataque. O massacre ocorreu na noite de sexta-feira, durante um encontro de cerca de duas dezenas de membros da família real e amigos no Palácio Narayanhiti, afirmou Rana. Dipendra tinha bebido e estava sendo "inconveniente" com os convidados, quando um furioso rei Birendra insistiu que ele deixasse a sala, segundo Rana. De acordo com testemunhas que conversaram com Rana, o príncipe herdeiro foi levado por dois primos para seu quarto. Cerca de meia hora depois, Dipendra apareceu na escada, vestindo um uniforme militar e portando um fuzil de assalto. Ele atravessou uma sala diante de atônitos convidados e entrou em outra sala adjacente onde estavam seu pai e sua mãe, a rainha Aishwarya. Ali, abriu fogo. Dipendra e seus pais tinham tido várias discussões sobre a mulher com quem ele queria se casar. Fontes palacianas disseram que o príncipe herdeiro e sua mãe se desentenderam rispidamente naquela noite sobre a jovem, Devyani Rana, a filha de um proeminente empresário nepalês e neta de um marajá indiano. A rainha não concordava com o casamento.