Príncipe e Kate têm 1ª aparição em público após noivado Kate Middleton, a noiva do príncipe William, fez sua primeira aparição em público junto com ele desde que ambos anunciaram seu compromisso no mês passado. O casal assistiu a uma reunião para a arrecadação de recursos para caridade em Norfolk, apesar das nevascas que atingem boa parte da Inglaterra.