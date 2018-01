Príncipe Felipe fica noivo de jornalista O príncipe Felipe, herdeiro do trono espanhol, pediu formalmente em casamento a jornalista Letizia Ortiz numa cerimônia que contou com a tradicional troca de presentes: a noiva ganhou um anel de diamantes e o noivo, um par de abotoaduras de ouro e safira. Numa típica manhã de primavera boreal, o rei Juan Carlos e rainha Sofia receberam hoje os convidados do noivado nos jardins do Palácio de La Zarzuela. A cerimônia de noivado, tradicional em várias culturas, muitas vezes não passa de uma desculpa para que os pais dos noivos se conheçam melhor, ou, em alguns casos, pela primeira vez. A partir de hoje, Ortiz, de 31 anos, está oficialmente comprometida com o Príncipe de Astúrias. Os dois surpreenderam os espanhóis durante o fim de semana ao anunciar seu compromisso. Poucos sabiam que o herdeiro da coroa espanhola cortejava uma das jornalistas de televisão mais conhecidas da Espanha. "Nos conhecemos há mais de um ano e de forma casual. Foi só depois que travamos contato", disse Felipe, de 35 anos. Ortiz é divorciada e sem títulos nobres nem conexão com a realeza. O casamento deverá ocorrer em meados do próximo ano, embora nenhuma data tenha sido anunciada.