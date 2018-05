Príncipe George e princesa Charlotte serão pajem e dama de honra no casamento de Harry Palácio de Kensington confirmou nesta quarta-feira que os filhos mais velhos dos duques de Cambridge participarão da cerimônia de casamento do tio com a atriz americana Meghan Markle, no sábado; além deles, outras oito crianças também andarão até o altar