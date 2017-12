Príncipe Harry briga em boate e vira assunto de tablóide O príncipe Harry da Inglaterra, de 21 anos, terceiro sucessor do trono, volta a ser assunto nos tablóides britânicos por seu vício em bebidas e baladas, após começar uma briga e protagonizar cenas constrangedoras em uma boate, segundo afirmou o jornal The Sun. Depois de assistir à partida de futebol entre Portugal e Brasil, no estádio londrino do Arsenal, acompanhado por 60 soldados reais, o filho mais novo do príncipe Charles e neto de Elisabeth II foi a uma boate, onde se encontrou com a cantora Madonna e seu marido, Guy Ritchie. Segundo o The Sun, que parece ter seguido todos os passos do príncipe, Harry estava com vários coquetéis de rum e vodca e foi o responsável por começar uma briga na pista de dança, o que motivou seus guardas a oferecerem a ele proteção imediata. Mas essa aparição do "desobediente" Harry, como é conhecido no Reino Unido, nos tablóides não é novidade. Ele já se fantasiou de soldado nazista, foi visto fumando maconha, agrediu um "paparazzo" ao sair de uma boate e, mais recentemente, por comemorar sua graduação como oficial do Exército britânico, visitou um clube de "striptease". O jornal relata um depoimento de uma companheiro de balada o qual afirmou que, em determinado momento, Harry lambeu uma mesa onde champanhe havia sido derramado. Além disso, ele não pareceu se importar de um outro colega ter jogado um coquetel em sua jaqueta. A boate Mahiki, com ambientação tropical, é um dos locais preferidos para os passeios noturnos do príncipe Harry e seu irmão mais velho, William, desde a inauguração, no ano passado.