Príncipe Harry diz se arrepender por não falar antes sobre morte de sua mãe

LONDRES - O príncipe Harry, do Reino Unido, falou que se arrepende de não ter falado antes sobre o impacto da morte de sua mãe, a princesa Diana. Diana morreu em um acidente de carro em Paris em 1997, quando Harry tinha 12 anos e seu irmão, o príncipe William, 15.

Harry, agora com 31 anos e o quinto na linha de sucessão ao trono, disse que não havia discutido a morte de sua mãe até três anos atrás, relatou a BBC. “Eu realmente me arrependo de não falar sobre isso. Nos meus primeiros 28 anos de vida, eu nunca falei sobre isso”, disse.

Ele acrescentou: “É OK sofrer, contanto que você fale sobre isso. Não é uma fraqueza. Fraqueza é ter um problema e não reconhecê-lo e não resolvê-lo.”

Harry, neto da rainha Elizabeth II, falou na semana passada em um evento que ele promoveu para uma instituição de apoio a pessoas com doença mental. Participaram do evento personalidades como o ex-jogador inglês Rio Ferdinand, cuja mulher morreu de câncer, e a atleta olímpica Kelly Holmes.

“Eu acho que a principal mensagem aqui é que todos podem sofrer de problemas de saúde mental, seja você um membro ou não da família real, seja você um soldado ou uma estrela do esporte”, disse Harry, ex-oficial do Exército que serviu no Afeganistão. / REUTERS e AP

Veja abaixo os vídeos de Harry falando sobre o assunto (em inglês):