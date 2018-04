Príncipe Harry é 'punido' com curso por termo racista

O principe Harry, terceiro na sucessão ao trono do Reino Unido, terá de fazer um curso do Exército sobre diversidade depois de ter sido ouvido usando um termo ofensivo para descrever um colega paquistanês. O príncipe teve de comparecer a uma audiência formal com seu comandante após a divulgação, por um jornal britânico, do vídeo-diário feito por Harry há três anos. Na narração do vídeo, o príncipe chamou um membro da tropa de "nosso pequeno amigo paki " (abreviatura de pakistani , ou paquistanês, termo considerado ofensivo). Um outro integrante da tropa foi descrito pelo príncipe como "um raghead ", algo como "cabeça de trapos", uma referência considerada pejorativa aos árabes, por causa de seus turbantes. Um porta-voz da família real disse que o príncipe já se desculpou e que o assunto está encerrado. O vídeo, divulgado pelo tablóide britânico News of the World mostra Harry quando cadete na academia militar de Sandhurst. Ele foi filmado na presença de outros cadetes em um saguão de aeroporto, quando o grupo aguardava o embarque em um voo para Chipre. Este será o segundo curso sobre diversidade que o príncipe fará desde que entrou para o Exército. Todos os recrutas fazem um curso desse tipo, mas, após o incidente, o Exército decidiu que Harry deve receber treinamento adicional sobre o assunto. Uma nota sobre o incidente foi adicionada na ficha pessoal do príncipe no Exército, mas deverá ser apagada dentro de dois anos, se não acontecerem outros incidentes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.